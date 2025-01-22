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На Рівненщині командира роти підозрюють у незаконному нарахуванні своїй заступниці “бойових” виплат

Слідство встановило, що його заступниця не перебувала ні у зоні бойових дій, ні навіть на робочому місці у військовій частині.

На Рівненщині командира роти підозрюють у незаконному нарахуванні своїй заступниці “бойових” виплат
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру роти однієї з військових частин Рівненської області, який допустив незаконне нарахування грошових виплат, в тому числі «бойових», відсутній на службі підлеглій, повідомляє пресслужба відомства. 

Заступниця командира роти з жовтня 2022 року по квітень 2023 року перебувала вдома у Рівному, а за документами – нібито знаходилася у військовій частині та нібито проходила службу.

Командир роти не звертав уваги на  відсутність підлеглої на місці служби та допустив безпідставне нарахування їх грошових виплат на загальну суму понад 777 тис. гривень. У тому числі їй були нараховані доплати за нібито несення служби у зоні бойових дій.

Військовому повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

За місцем проживання заступниці командира роти в Рівному були проведені обшуки. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

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