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СБУ заявила про викриття експосадовців “Київтранспарксервіс” на тіньових схемах. Збитки оцінили у 23 млн грн

За матеріалами справи, фігуранти «не помічали», що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету лише за частину паркомісць.

СБУ заявила про викриття експосадовців “Київтранспарксервіс” на тіньових схемах. Збитки оцінили у 23 млн грн
Фото: СБУ

Служба безпеки заявила про викриття 4-х колишніх керівників комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Київської міської держадміністрації (КМДА) на тіньових схемах із паркуванням у столиці.

Як зазначає СБУ, йдеться про ексочільників КП, які працювали на цій посаді протягом 2018-2023 років.

За матеріалами справи, фігуранти «не помічали», що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету не за всі наявні у них паркомісця, а лише за частину. 

Таким чином комунальне підприємство недоотримало понад 23 млн гривень, які водії сплачували за паркування авто. Це підтверджується висновками незалежної судово-економічної експертизи.

Під час обшуків в адмінбудівлях КМДА, Київтранспарксервісу та в оселях фігурантів виявлено мобільні телефони, великі суми готівки та документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі всім 4-м екскерівникам комунального підприємства слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та всього кола причетних до нього осіб.

Також нагадаємо, що у Києві судитимуть посадовців КМДА, які вимагали у перевізника 40 тисяч гривень щотижня за право возити пасажирів. Задокументовано низку фактів отримання хабаря на загальну суму 280 тис. гривень.

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