За матеріалами справи, фігуранти «не помічали», що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету лише за частину паркомісць.

Служба безпеки заявила про викриття 4-х колишніх керівників комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Київської міської держадміністрації (КМДА) на тіньових схемах із паркуванням у столиці.

Як зазначає СБУ, йдеться про ексочільників КП, які працювали на цій посаді протягом 2018-2023 років.

За матеріалами справи, фігуранти «не помічали», що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету не за всі наявні у них паркомісця, а лише за частину.

Таким чином комунальне підприємство недоотримало понад 23 млн гривень, які водії сплачували за паркування авто. Це підтверджується висновками незалежної судово-економічної експертизи.

Під час обшуків в адмінбудівлях КМДА, Київтранспарксервісу та в оселях фігурантів виявлено мобільні телефони, великі суми готівки та документацію із доказами незаконної діяльності.

Наразі всім 4-м екскерівникам комунального підприємства слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та всього кола причетних до нього осіб.

Також нагадаємо, що у Києві судитимуть посадовців КМДА, які вимагали у перевізника 40 тисяч гривень щотижня за право возити пасажирів. Задокументовано низку фактів отримання хабаря на загальну суму 280 тис. гривень.