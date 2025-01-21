За добу на фронті відбулося 152 бойових зіткнення, - Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурми ворога.

Розпочалась 1063 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів (п’ять ракет), 72 авіаційних ударів, скинувши 111 КАБ, застосувала 2653 дрони-камікадзе. Крім цього, ворог здійснив майже п’ять тисяч обстрілів, з них 91 - із РСЗВ.

Ворог завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Новоєгорівка, Зелена Долина, Дробишеве, Миколаївка, Ступочки, Костянтинівка, Катеринівка, Перше Травня, Троянда, Покровськ, Костянтинопіль, Новопіль та П’ятихатки.

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного.

На Сіверському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

На Новопавлівському напрямку зупинено сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники здійснили чотири безрезультатні спроби штурмувати позиції наших підрозділів в острівній зоні дельти Дніпра.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 11 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав тридцять авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої бомби, а також здійснив 452 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, 10 артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 23 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 130 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 194 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.