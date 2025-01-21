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Росіяни атакували 12 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 63 обстріли області.

Росіяни атакували 12 громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Вчора, 20 січня, російських обстрілів зазнали Миропільська, Шосткинська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Путивльська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 63 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 104 вибухи. 

По Великописарівській громаді росіяни били КАБами, дронами та артилерією. 

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Середино-Будську громаду армія РФ атакувала КАБом та дронами, внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння.

Також дронами окупанти вдарили по Білопільській, Хотінській, Есманьській та Путивльській громадам.

Юнаківську громаду ворог атакував дронами та КАБом, а Шосткинську - ракетами.

Краснопільську громаду російські військові обстріляли з мінометів, артилерії та дронами.

Миропільську громаду атакували РСЗВ, мінометом та дроном.

По Свеській громаді вдарили артилерією та дронами, а по Шалигинській - артилерією.

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