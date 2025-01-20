На порталі Дія знову працює автоматичне закриття ФОП

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі Дія.
“Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування”, - написав Федоров.
Він пообіцяв, що повідомлятиме в соцмережах про відновлення інших сервісів у застосунку.
- У застосунку "Дія" вже 10 млн українців подали заявки на отримання виплат за програмою "Зимова єПідтримка". Серед них майже 2,5 млн - на виплати на дітей.
- З 22 січня на порталі "Дія" критичні підприємства зможуть бронювати працівників у безперервному режимі.