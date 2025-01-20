На порталі Дія знову працює автоматичне закриття ФОП

Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі Дія.

“Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування”, - написав Федоров.

Він пообіцяв, що повідомлятиме в соцмережах про відновлення інших сервісів у застосунку.