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Росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами

Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. 

Росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини майже15 разів. Ворог бив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через обстріли у Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків – 51 та 39 років. Обидва у стані середньої тяжкості. Перебувають у лікарні. 

Під обстріли РФ потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громади. 

Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, 4 підприємства. Понівечені дев’ятиповерхівка і 5 приватних будинків. Потрощені господарські споруди, авто, теплиця та лінія електропередач.

  • У ніч на 20 січня росіяни пошкодили 4 багатоповерхівки, гімназію, промислове підприємство і лінію електропередач на Дніпропетровщині.
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