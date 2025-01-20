Росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами

Упродовж дня російська армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини майже15 разів. Ворог бив з важкої артилерії та скеровував дрони-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через обстріли у Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків – 51 та 39 років. Обидва у стані середньої тяжкості. Перебувають у лікарні.

Під обстріли РФ потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, 4 підприємства. Понівечені дев’ятиповерхівка і 5 приватних будинків. Потрощені господарські споруди, авто, теплиця та лінія електропередач.