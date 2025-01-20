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Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя

У результаті переслідувань окупанти затримали понад 70 цивільних українців. 

Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни посилюють репресії проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні сили прозвітували про “діяльність” свого управління росгвардії в тимчасово окупованій Запорізькій області за 2024 рік. Ці заходи насправді спрямовані на посилення репресій, тотального контролю та демонстрацію сили серед місцевого населення", — зазначають у спротиві.

Зокрема, на понад 180 масових заходах у Мелітополі, Бердянську та інших окупованих районах, росгвардійці переслідують жителів з проукраїнськими поглядами. Окупанти проводять так звані "перевірки" на наявність вибухонебезпечних предметів, які фактично служать для залякування та пошуку активістів, які чинять опір окупаційному режиму. 

"Так звані спеціальні підрозділи СОБР і ОМОН, виконуючи роль каральних органів, силоміць супроводили понад 2,5 тисячі заходів, організованих окупантами. У результаті репресій затримано понад 70 осіб, яких підозрюють у "злочинах", які насправді є приводами для боротьби з проукраїнськи налаштованими громадянами", — додають у національному спротиві. 

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