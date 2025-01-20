Окупанти посилили репресії проти українців на ТОТ Запоріжжя

Росіяни посилюють репресії проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупаційні сили прозвітували про “діяльність” свого управління росгвардії в тимчасово окупованій Запорізькій області за 2024 рік. Ці заходи насправді спрямовані на посилення репресій, тотального контролю та демонстрацію сили серед місцевого населення", — зазначають у спротиві.

Зокрема, на понад 180 масових заходах у Мелітополі, Бердянську та інших окупованих районах, росгвардійці переслідують жителів з проукраїнськими поглядами. Окупанти проводять так звані "перевірки" на наявність вибухонебезпечних предметів, які фактично служать для залякування та пошуку активістів, які чинять опір окупаційному режиму.

"Так звані спеціальні підрозділи СОБР і ОМОН, виконуючи роль каральних органів, силоміць супроводили понад 2,5 тисячі заходів, організованих окупантами. У результаті репресій затримано понад 70 осіб, яких підозрюють у "злочинах", які насправді є приводами для боротьби з проукраїнськи налаштованими громадянами", — додають у національному спротиві.