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Армія РФ обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині

Унаслідок ворожої атаки поранено цивільного.

Армія РФ обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У понеділок, 20 січня, російські війська атакували з БпЛА Новодмитрівку Білозерської громади в Херсонській області. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги. 

Наразі потерпілий під наглядом медиків. Його стан середньої важкості.

  • Росіяни за добу обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру області та вбили одну людину. Ще двоє осіб поранені. 
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