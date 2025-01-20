Армія РФ обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині

У понеділок, 20 січня, російські війська атакували з БпЛА Новодмитрівку Білозерської громади в Херсонській області.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Унаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги.
Наразі потерпілий під наглядом медиків. Його стан середньої важкості.
- Росіяни за добу обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру області та вбили одну людину. Ще двоє осіб поранені.