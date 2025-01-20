Армія РФ обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині

Наразі потерпілий під наглядом медиків. Його стан середньої важкості.

Унаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення обличчя та ноги.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У понеділок, 20 січня, російські війська атакували з БпЛА Новодмитрівку Білозерської громади в Херсонській області.

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