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Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік

Слідство вважає, що посадовці не підготували оборону прикордонних районів і втратили управління боєм. Це призвело до втрат серед військових України та захоплення населених пунктів ворогом. 

Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали підозрюваних у провалі оборони в Харківській області
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

СБУ і ДБР затримали генералів і полковника, яких вважають причетними до невдалої оборони Харківської області під час російського наступу торік. 

Йдеться про трьох посадовців: бригадного генерала, який був командувачем оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенанта, який командував 125 окремою бригадою Тероборони та полковника, який очолював 415 батальйон цього з'єднання. Про це повідомили в СБУ і ДБР

За даними журналіста Юрія Бутусова, це: бригадний генерал Юрій Галушкін – колишній командувач оперативно-тактичного управління "Харків", генерал-лейтенанту Артур Горбенко – колишній командир 125-і львівської бригади Тероборони, а також колишньому заступник командира 125-і бригади. Уточнено: за даними джерел УП, йдеться і про полковника Іллю Лапіна.

За версією слідства, через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

"Встановлено, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 обр ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції", – повідомили в ДБР. 

У СБУ додали, що посадовці, як встановило слідство, не підготували оборону прикордонних районів та втратили управління боєм під час російської наступу в 2024. 

"Серед іншого, фігуранти порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ. Крім того, у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів", – повідомили в Службі безпеки. 

Затримання
Фото: СБУ в Telegram
Затримання

Затримання
Фото: СБУ в Telegram
Затримання

На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану)
  •  ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Комплексні заходи проводила військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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