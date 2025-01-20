​Роботу реєстрів Мін'юсту повністю відновлено після російської кібератаки

Роботу державних реєстрів Міністерства юстиції повністю відновлено після масштабної кібератаки росіян, усі реєстри знову готові до роботи.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

"Росіяни не досягли своєї мети. Ми крок за кроком відновили ключові реєстри для нотаріусів, потім ДРАЦС, ЄДР, і ось завершено роботу з відновлення останньої частини реєстрів. Фінальний крок – актуалізація даних, внесених за час відновлення, чим уже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені", - заявила міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Для запобігання подібним інцидентам у майбутньому запроваджуються системні зміни. Так, Мін'юст припинив співпрацю з керівником ДП "Національні інформаційні системи". Кримінальне провадження, яке було відкрито одразу після атаки, триває. Уперше було проведено аудит НАІС. Також триває службове розслідування.

Також робляться кроки, спрямовані на посилення захисту.

"Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290. Це важливий крок. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого "Пентагону для державних реєстрів". Але, це лише частина плану з посилення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, буде посилено міжнародну співпрацю і залучено досвід та експертизу країн-партнерів.

Вона подякувала співробітникам НАІС, СБУ, Держспецзв'язку та Нацполіції, які надавали допомогу у відновленні інфраструктури та забезпеченні майбутнього захисту.

Наразі вже відновили роботу: Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Автоматизована система виконавчого провадження, Електронний реєстр апостилів, Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність", а також Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення закону України "Про очищення влади".

Оскільки триває актуалізація даних, доступ нотаріусів і державних реєстраторів до Держреєстру речових прав на нерухоме майно обмежений, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Водночас з цим поновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, що використовують обмін даними з вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, передусім з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими. Також найближчим часом на порталі та в застосунку "Дія" буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов'язаних із зазначеними реєстрами.

Кібератака на Держреєстри