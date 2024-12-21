Кібератака росіян: мін’юст прогнозує, що реєстри повністю відновлять через приблизно 2 тижні

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко заявив, що близько двох тижнів знадобиться на повне відновлення держреєстрів Мін'юсту після кібератаки, передає Інтерфакс-Україна.
"Близько 2 тижнів має пройти до повного відновлення реєстрів. Чіткі терміни абсолютного відновлення реєстрів ми зможемо надати в понеділок-вівторок", - сказав він в ефірі телемарафону.
За його словами, це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.
"Мін'юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", - сказав Кучерявенко.
- Пізно ввечері 19 грудня віцепрем'єрка заявила про найбільшу кібератаку на державні реєстри України. На відновлення роботи може знадобитися 2 тижні.
- Тим часом "Дія" повідомила про тимчасову недоступність 20 сервісів. Заявлена причина - технічні роботи "Національних інформаційних систем".
- Також вранці 20 грудня віцепрем'єр-міністерка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що зупинено роботу всіх держреєстрів, які адмініструються Мінюстом. Зокрема реєстрація актів цивільного стану здійснюється із застосуванням паперових носіїв.