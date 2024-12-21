Кібератака росіян: мін’юст прогнозує, що реєстри повністю відновлять через приблизно 2 тижні

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко заявив, що близько двох тижнів знадобиться на повне відновлення держреєстрів Мін'юсту після кібератаки, передає Інтерфакс-Україна.

"Близько 2 тижнів має пройти до повного відновлення реєстрів. Чіткі терміни абсолютного відновлення реєстрів ми зможемо надати в понеділок-вівторок", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.

"Мін'юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", - сказав Кучерявенко.