В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку. Тварину довелося застрелити

Поранений співробітник доставлений в міську лікарню з множинними ранами.

В Одесі леопард поранив співробітника зоопарку, коли він знаходився в клітці з твариною, повідомляє портал “Одеса. Офіційно”.

Директор зоопарку відразу викликав співробітників Нацполіції. Хижака довелося знешкодити, адже він представляв небезпеку для людей. Наразі з'ясовуються всі обставини інциденту.

Поранений співробітник доставлений в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомили правоохоронці, про те, що один зі співробітників пішов прибирати у вольєрі і на нього напав леопард, поліцейським сьогодні близько 10-ї години повідомив директор зоопарку.

Прибувши на місце, поліцейські виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому і опинився у пастці. Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Правова кваліфікація їй буде надана згодом.