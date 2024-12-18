У Одесі викрили клірика УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та виправдовував обстріли

У Одесі викрили настоятеля одного із храмів УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та героїзував російських окупантів.

Як йдеться у повідомленні СБУ, задокументували антиукраїнську діяльність з боку настоятеля храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Клірик виправдовував війну РФ проти України та розпалював релігійну ненависть.

Під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії.Також він намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, у тому числі російські обстріли цивільної інфраструктури України. Окремо клірик нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.