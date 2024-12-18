У Одесі викрили клірика УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та виправдовував обстріли

У Одесі викрили настоятеля одного із храмів УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та героїзував російських окупантів.
Як йдеться у повідомленні СБУ, задокументували антиукраїнську діяльність з боку настоятеля храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Клірик виправдовував війну РФ проти України та розпалював релігійну ненависть.
Під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та героїзував окупаційні угруповання Росії.Також він намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, у тому числі російські обстріли цивільної інфраструктури України. Окремо клірик нав’язував прихожанам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу.
Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності протоієрея на користь РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
- ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
- 15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії.
- А на Житомирщині клірик УПЦ (МП) отримав підозру у виправдовуванні російської агресії.
- У Києві перед судом постануть агенти фсб, які "під прикриттям" УПЦ (МП) проводили інформдиверсії проти України.
- У жовтні проводили опитування, у, згідно із його результатами, 80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП). Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.