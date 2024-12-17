ДБР перевіряє, чи командири 211-ої понтонно-мостової бригади знущаються над військовими та вимагають грошей

Командиру цієї бригади сьогодні повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування стосовно посадових осіб 211-ої понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України за фактом перевищення службових повноважень, повідомили в Офісі генпрокурора.

У межах кримінального провадження перевіряють, чи офіцери бригади застосували до підлеглих фізичне насильство, вимагали кошти та перевищували дисциплінарну владу. Правоохоронці вивчають матеріали, зібрані під час службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, і повідомлення у медіа та соціальних мережах.

Досудове розслідування проводить слідче територіальне управління ДБР у Львові.

Крім того, командиру згаданої бригади сьогодні повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій.

Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюють підрозділи Нацполіії України.