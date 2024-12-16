Командувач Сил безпілотних систем: Україна має свою лазерну зброю «Тризуб»

"На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - розповів Вадим Сухаревський.

Україна має свою лазерну зброю - «Тризуб». Крім того, розвивають проєкт із застосуванням дрона-«матки» з двома FPV.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський на конференції «Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю», передає "Інтерфакс-Україна".

«Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки», - розповів Сухаревський.

Він додав, що військові працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер.

Щодо дрона-«матки», то нині Сили оборони носії FPV з глибиною занесення понад 70 км, зазначив полковник. «Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив», - наголосив Сухаревський.