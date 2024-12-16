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На Рівненщині правоохоронець разом зі спільником переправляли ухилянтів до Білорусі

Підозрюваних затримали.

На Рівненщині правоохоронець разом зі спільником переправляли ухилянтів до Білорусі
Фото: ДБР

Слідчі ДБР викрили на Рівненщині правоохоронця та його спільника, які організували виїзд чоловіків мобілізаційного віку до Білорусі.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР за у тісній взаємодії із УВБ ДПСУ повідомили про підозру правоохоронцю з Рівненщини та його товаришу, які організували схему нелегального переправлення чоловіків до білорусі", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що у листопаді 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням виїхати до ЄС. Посадовець запропонував їм перехід до білорусі, адже вважав його більш "безпечним".

За переправлення правоохоронець назвав ціну $8 000 з особи. Йому мав допомагати місцевий мешканець, який теж був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

Правоохоронець планував на власному авто перевезти "клієнтів" із Рівного повз усі блокпости аж до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до самого кордону мав перевозити його спільник. Безпосередньо переходити кордон чоловіки мали самостійно за наданими вказівками.

12 грудня 2024 року правоохоронця було затримано «на гарячому» після одержання $8 000 від одного з "клієнтів".

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