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У Хмельницькому затримали посадовця Чорноморського заповідника. Його підозрюють у держзраді

Посадовця підозрюють у співпраці з окупантами.

У Хмельницькому затримали посадовця Чорноморського заповідника. Його підозрюють у держзраді
Фото: ДБР

У Хмельницькому працівники ДБР затримали посадовця Чорноморського заповідника, який, імовірно, співпрацював з окупантами на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру посадовцю Чорноморського біосферного заповідника, який співпрацював із російськими військами на тимчасово окупованій території у смт Лазурне Херсонській області", — зазначають у відомстві.

Відомо, що навесні 2022 року чоловік допомагав керівництву російської комендатури орієнтуватися на місцевості, використовуючи свої знання та фах, надавав інформацію про стан водойм, глибину прибережної зони та можливі місця спуску суден.

Також він збирав та передавав дані про своїх колег та повідомляв про їх готовність до співпраці з окупаційною владою. 

За свою діяльність чоловік розраховував отримати посаду в окупантів. Проте коли зрозумів, що його сподівання не справдяться, чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію.

Працівники ДБР знайшли перебіжчика у Хмельницькому та повідомили йому про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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