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Апеляційний суд залишив у силі довічне ув'язнення строковику, який розстріляв своїх товаришів на заводі у Дніпрі

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

Апеляційний суд залишив у силі довічне ув'язнення строковику, який розстріляв своїх товаришів на заводі у Дніпрі
Фото: ДБР

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вирок — довічне ув'язнення щодо військовослужбовця, який на початку 2022 року розстріляв нацгвардійців на заводі Південмаш.

У повідомленні ДБР ідеться, що в квітні 2024 року Красногвардійський районний суд міста Дніпро засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі. 

У результаті — 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих.

У ході розслідування ДБР було встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву.

Через це в інших військових сформувалося до нього негативне ставлення. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати людей.

Після розправи обвинувачений захопив автомат, 200 набоїв до нього та намагався втекти. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

У межах кримінального провадження проведено десятки експертиз, у тому числі стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка встановила, що солдат не мав розладів з психікою і діяв цілковито свідомо.

Таким чином, суд визнав його винним у:

  • незаконному поводженні зі зброєю, тобто носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);
  • порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, вчинене щодо кількох осіб, із застосуванням зброї, що
  • спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 406 КК України);
  • дезертирстві (ч. 3 ст. 408 КК України);
  • викраденні військовослужбовцем зброї, бойових припасів, іншого військового майна, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 410 КК України);
  • порушенні статутних правил вартової служби, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 418 КК України);
  • закінченому замаху на умисне вбивство двох та більше осіб, особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку, а також з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • умисному вбивстві (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

Покарання призначено у виді довічного позбавлення волі, а також засудженого зобов’язано відшкодувати цивільні позови родичів загиблих.

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