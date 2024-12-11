У Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на літню жінку

Російська армія атакувала з дрона Дніпровський район Херсона. Унаслідок скидання вибухівки постраждала 91-річна жінка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 12:20 російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 91-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Жінці надали медичну допомогу на місці.