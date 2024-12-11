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Внаслідок авіаудару РФ на Сумщині у власному будинку загинуло подружжя

Через ворожий авіаудар житловий будинок згорів вщент.

Внаслідок авіаудару РФ на Сумщині у власному будинку загинуло подружжя
обстріли прикордоння Сумщини
Фото: прокуратура Сумської області

Унаслідок російського авіаудару по прикордонню Сумської області загинуло подружжя, яке на момент атаки перебувало у власному будинку.

Про це інформує прокуратура Сумської області.

11 грудня в с. Біловоди Хотінської громади Сумського району на згарищі приватного  домоволодіння  правоохоронці виявили тіла 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини. 

За даними слідства, будинок загиблих згорів ущент унаслідок ворожого авіаудару.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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