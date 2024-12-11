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Синоптики прогнозують на завтра ожеледицю на дорогах України, крім півдня та південного сходу

Також синоптики прогнозують невеликі опади переважно у вигляді снігу.

Синоптики прогнозують на завтра ожеледицю на дорогах України, крім півдня та південного сходу
Фото: pixabay

Синоптики прогнозують на завтра, 12 грудня, ожеледицю на дорогах в Україні, крім півдня та південного сходу. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Хмарно. Невеликі опади переважно у вигляді снігу, на півдні та сході країни помірний дощ з мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів.

В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні та південному сході країни 0-5° тепла; на високогір’ї Карпат вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.

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Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 12 грудня на території Київщини та Києва. Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень  від 4° морозу до 1° тепла. у Києві протягом доби 1-3° морозу.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території м.Київ та області 12 грудня на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, – попередили синоптики.

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