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Кліматичний монітор ЄС заявив, що 2024 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень

Цей рік також буде першим календарним роком з понад 1,5 °C проти доіндустріальних часів.

Кліматичний монітор ЄС заявив, що 2024 рік стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень
Фото: EPA/UPG

Цей листопад став другим найтеплішим за всю історію спостережень у світі, підтверджуючи очікування про те, що 2024 рік буде найспекотнішим роком в історії з початку обліку.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на дані кліматичного монітору Євросоюзу Copernicus Climate Change Service (C3S).

Загалом середня температура в листопаді 2024 року була на 1,62°C вищою за доіндустріальний рівень. Таким чином, це 16-й місяць з останніх 17, коли глобальна середня температура перевищила 1,5°C.

“З даними Copernicus за передостанній місяць року ми тепер можемо з фактичною впевненістю підтвердити, що 2024 рік буде найтеплішим роком за всю історію спостережень і першим календарним роком з понад 1,5 °C проти доіндустріальних часів”, ‒ заявила заступниця директора C3S Саманта Берджесс.

Берджесс підкреслила, що це не означає, що Паризьку угоду було порушено, однак зараз амбітні кліматичні заходами є актуальнішими, ніж будь-коли.

Цього року, з січня по листопад, середня глобальна температура була на 0,72°C вищою за середню з 1991 по 2020 рік. Це найвищий показник за цей період і на 0,14°C тепліше, ніж за той же період 2023 року.

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У листопаді на кліматичному саміті COP29 у Баку вчені Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) попередили, що світ небезпечно перегрівається. Вони зазначили, що глобальна температура вже піднялася на 1,3°C порівняно з середнім показником доіндустріального періоду.

Зараз світ переживає безпрецедентну температуру поверхні моря, танення льоду, посухи, смертоносні шторми та сильні повені.

“Це не дивно. І ми повинні визнати, що вчені відзначають це протягом багатьох років ‒ понад 30 років насправді ‒ і що несподіванкою є повільність реагування”, – сказала генеральна секретарка Всесвітньої метеорологічної організації Селесте Сауло на конференції.

  • 2 грудня Міжнародний суд ООН розпочав перші слухання, щоб з’ясувати, що країни зобов’язані робити, відповідно до законодавства, для боротьби зі зміною клімату.
  • Результати слухань можуть стати підставою для встановлення правових зобов’язань у всьому світі. Суд стартував через тиждень після кліматичного саміту ООН COP29 у Баку, на якому багаті країни погодилися виділяти 300 мільярдів доларів США на рік до 2035 року на кліматичне фінансування для країн, що розвиваються. Цей результат назвали “неадекватним”.
  • Слухання триватимуть до 13 грудня, висновок суду очікується у 2025 році.
  • Водночас будь-яке рішення не матиме обов'язкової сили, оскільки суд не має конкретних засобів для забезпечення дотримання своїх постанов.
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