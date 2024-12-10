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Руперт Мердок програв справу у суді за контроль над своєю медіаімперією

Магнат звернувся до суду проти своїх трьох дорослих дітей ‒ Джеймса, Елізабет і Пруденс, намагаючись повністю позбавити їх права голосу над трастом.

Руперт Мердок програв справу у суді за контроль над своєю медіаімперією
Руперт Медок
Фото: EPA/UPG

Троє дорослих дітей американського медіамагната Руперта Мердока збережуть контроль над медіа-імперією свого батька після його смерті, пише The Guardian з посиланням на суд штату Невада.

Раніше Мердок розпочав кампанію, щоб позбавити їх влади та віддати всю її старшому синові Лаклану.

The New York Times повідомила про програш Мердока, посилаючись на запечатане рішення суду у суботу. Сімейна битва відбулася поза увагою громадськості, незважаючи на спроби ЗМІ отримати доступ до судового розгляду.

Магнат звернувся до суду проти своїх трьох дорослих дітей ‒ Джеймса, Елізабет і Пруденс, намагаючись повністю позбавити їх права голосу над трастом, створеним Мердоком. Нинішня трастова структура надає всім чотирьом дорослим дітям однакові права голосу в імперії Мердока, яка включає Fox News і News Corp, але Мердок хотів дати Лаклану, своєму старшому синові та найбільшому однодумцю, повний контроль над медіакомпаніями. Зміна вплинула б лише на право голосу братів і сестер, а не на їхню фінансову спадщину.

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Після розгляду справи комісар штату Невада Едмунд Горман дійшов висновку, що Руперт і Лаклан Мердок діяли “недобросовісно”, намагаючись змінити умови безповоротного трасту.

Як пише Times, 96-сторінковий висновок критикує медіа-магната, звинувачуючи його в організації “ретельно продуманої шаради”, щоб “назавжди закріпити керівну роль Лаклана Мердока" в імперії, “незалежно від впливу такого контролю на компанії або бенефіціари” сімейного трасту.

  • Цьогоріч у червні 93-річний Мердок, близький до республіканця Дональда Трампа, одружився вп'яте ‒ на колишній тещі російського олігарха Романа Абрамовича.
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