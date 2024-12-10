“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
​У Києві затримали банду, яка обкрадала пенсіонерів під виглядом працівників газової служби
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
Зеленський прокоментував пропозицію Макрона щодо іноземних військ в Україні як гарантії безпеки
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
​Дрони СБУ Sea Baby вразили російські вертольоти в Керченській бухті
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
ГоловнаСвіт

Нідерланди почали перевірки на кордонах з Німеччиною та Бельгією

Люди, які подорожують між цими країнами, тепер повинні пред'являти документи, що посвідчують особу.

Нідерланди почали перевірки на кордонах з Німеччиною та Бельгією
Нідерландська поліція на кордоні між Бельгією та Нідерландами
Фото: Belga / Benoit Doppagne

Нідерланди запровадили перевірки документів на дорогах і залізничних лініях на кордоні з Бельгією та Німеччиною.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Уряд Нідерландів повідомив, що це має допомогти боротися з торгівлею людьми та нелегальною міграцією. Заплановано, що заходи триватимуть 6 місяців.

Зазначається, що у Нідерландах є приблизно 840 пунктів перетину кордону, починаючи від автострад і закінчуючи сільськими дорогами та лісовими стежками. Втім, точне місце розташування блокпостів поки не визначено, це залежатиме від "аналізу ризиків і розвідки".

Support LB.ua

В свою чергу, нідерландський міністр з питань політики притулку Марджолейн Фабер сказав, що цей захід матиме значення і не є просто символічним.

Водночас, понад 40 голландських муніципалітетів у прикордонних регіонах розкритикували рішення уряду. Вони побоюються, що таке рішення може перешкодити транскордонній мобільності.

Франція та Німеччина також відновили прикордонний контроль, посилаючись на нелегальну міграцію. Люди, які подорожують між цими країнами, тепер повинні пред'являти документи, що посвідчують особу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies