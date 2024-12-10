Нідерланди почали перевірки на кордонах з Німеччиною та Бельгією

Люди, які подорожують між цими країнами, тепер повинні пред'являти документи, що посвідчують особу.

Нідерландська поліція на кордоні між Бельгією та Нідерландами

Нідерланди запровадили перевірки документів на дорогах і залізничних лініях на кордоні з Бельгією та Німеччиною.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Уряд Нідерландів повідомив, що це має допомогти боротися з торгівлею людьми та нелегальною міграцією. Заплановано, що заходи триватимуть 6 місяців.

Зазначається, що у Нідерландах є приблизно 840 пунктів перетину кордону, починаючи від автострад і закінчуючи сільськими дорогами та лісовими стежками. Втім, точне місце розташування блокпостів поки не визначено, це залежатиме від "аналізу ризиків і розвідки".

В свою чергу, нідерландський міністр з питань політики притулку Марджолейн Фабер сказав, що цей захід матиме значення і не є просто символічним.

Водночас, понад 40 голландських муніципалітетів у прикордонних регіонах розкритикували рішення уряду. Вони побоюються, що таке рішення може перешкодити транскордонній мобільності.

Франція та Німеччина також відновили прикордонний контроль, посилаючись на нелегальну міграцію. Люди, які подорожують між цими країнами, тепер повинні пред'являти документи, що посвідчують особу.