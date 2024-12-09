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Глава міськради Единбурга пішов у відставку через повідомлення про домагання до біженок з України

Він запевнив, що буде повністю співпрацювати зі слідством.

Глава міськради Единбурга пішов у відставку через повідомлення про домагання до біженок з України
Кеммі Дей
Фото: dailyrecord.co.uk

Голова міської ради Единбурга у Шотландії Кеммі Дей подав у відставку після того, як поліція почала розслідування щодо звинувачення його в неадекватній поведінці.

Про це повідомляє BBC.

Раніше преса повідомила, що Дей “бомбардував” українських біженців повідомленнями, включно із запитаннями сексуального характеру.

“Останні коментарі щодо мого особистого життя применшують важливу роботу, яку ця рада під керівництвом лейбористів виконує для жителів Единбурга. Це підриває цілеспрямовані зусилля моїх колег і посадових осіб ради. Ось чому мені час піти з посади лідера”, - повідомив Дей.

Він уточнив, що поліція з ним ще не зв'язувалася, але запевнив, що буде повністю співпрацювати зі слідством.

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Одна із біженок розповіла, що Дей ставив їм відверто сексуальні запитання та запропонував зустрітися випити вина.

Консульство України в Единбурзі також висловило стурбованість цими повідомленнями, і зазначило, що "з нетерпінням чекає на результати розслідування та висловлює надію на справедливе вирішення цієї справи".

Поліція Шотландії повідомила, що розслідує скаргу про неадекватну поведінку, подану 22 жовтня. Крім того, повідомлення щодо дій Дея було зроблено на початку цього року, але злочину не було встановлено.

У Лейбористській партії повідомили, що призупинили членство чоловіка до завершення розслідування. 

В свою чергу, 19 грудня міська рада Единбурга має обрати нового керівника.

Кеммі Дей з 2008 року працював депутатом ради Единбурга. З 2022 року він очолює міську раду як представник лейбористів, партії, яка має там меншість.

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