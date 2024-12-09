Румунія та Болгарія виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони ще в 2010 році.

Австрія не буде блокувати розширення Шенгенської зони на Румунію та Болгарію (ілюстративне фото)

Уряд Австрії не блокуватиме вступ Румунії та Болгарії доШенгенської зони.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на APA.

МВС Австрії повідомило, що Відень не буде перешкоджати рішенню, яке має ухвалити на Раді міністрів внутрішніх справ ЄС. Засідання заплановано на 12 грудня, воно має відбутись у Брюсселі.

"Після "повітряного Шенгену" для Румунії та Болгарії також відкривається "Шенген на землі", – заявив глава МВС Австрії.

В 2010 році Румунія та Болгарія виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони. Втім, тоді Австрія та Нідерланди не погодились на вступ цих країн до Шенгену. Вони посилались на начебто недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.