Компанії Rheinmetall та Auterion об'єдналися для спільного виробництва дронів

Компанія Rheinmetall, яка є провідним постачальником систем для оборонних технологій, і Auterion, провідний постачальник операційних систем для дронів, тісно співпрацюватимуть над розробкою стандартизованих програмних компонентів для безпілотних систем дронів.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall, обидві компанії підписали угоду, встановивши таким чином довгострокову співпрацю.

Партнери об’єднують свій досвід, щоб створити стандарт військової промисловості для управління та експлуатації безпілотних літальних, наземних і морських безпілотних систем. Співпраця включає спільну розробку продуктів і продаж безпілотних платформ. Очікується, що отримана однорідна операційна система надасть військовим користувачам значну перевагу.

Rheinmetall у виробництві дронів спирається на досвід експлуатації систем Luna NG і Aladin і використовує ці системи у роботі з клієнтом. Зокрема, комплекси безпілотників цієї технологічної групи вже багато років перебувають на озброєнні Збройних сил Німеччини та вже кілька місяців розгортаються в Україні.

"Ми бачимо понад двісті різних літальних безпілотних систем в Україні. Це робить військову підготовку дуже дорогою та займає багато часу, а сумісність системи не гарантується. Співпраця з Auterion і розробка однорідної операційної системи забезпечать ефективне та масштабоване розгортання безпілотних систем. Завдяки нашому підходу в майбутньому не буде потреби в системному навчанні користувачів або системній інтеграції в загальну системну мережу", – пояснив директор з цифрових технологій Rheinmetall AG, доктор Тімо Хаас.

А у компанії Auterion додали,що у майбутньому дрони будуть використовуватися у великих кількостях, і, як у комп’ютерах та смартфонах, для цього їм потрібна спільна операційна система.

AuterionOS дозволить замовнику об’єднати всі дрони на одній основі та інтегрувати різних виробників у загальну архітектуру. Це програмне забезпечення вже випробували у роботі.

Компанія Auterion є провідним світовим постачальником операційних систем і програм для повітряних, наземних і морських безпілотників. Виробник пропонує рішення для військових і цивільних застосувань у різних секторах. Auterion очолює генеральний директор Лоренц Майєр, а штаб-квартира компанії знаходиться в Арлінгтоні, штат Вірджинія, США. Також компанія керує науково-дослідними центрами в Мюнхені та Цюріху.