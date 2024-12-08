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Безпілотники атакували кілька регіонів РФ

У міноборони РФ заявили про начебто знищення всіх дронів.

Безпілотники атакували кілька регіонів РФ
Командир екіпажу розвідувальних БПлА РУБАКА «Поляк» запускає безпілотник.
Фото: Анатолій Гаєвський, «Повернись живим»

У Росії заявили про атаку 46 дронів у кількох регіонах. БпЛА нібито всі знищили.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

У Міноборони РФ заявили про атаку 46 БпЛА, які начебто всі були збиті. Зокрема, 17 безпілотників зафіксовано над Білгородською областю, 12 — над Курською, 6 — над Воронезькою, 7 — над Ростовською та 4 — над Астраханською.

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав, що "Курськ та Курщина, Таганрог під атакою".

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