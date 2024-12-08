Унаслідок обстрілів РФ у Дніпропетровській області постраждала людина

Вночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Зафіксовані влучання.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі ворог спрямував на область безпілотники. Працювала ППО. Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома”, — написав він.

У 5 багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, 2 авто та лінія електропередач.

Крім того, до опівночі росіяни обстріляли Нікополь. Поцілили по місту з важкої артилерії. Які наслідки удару – з'ясовують фахівці. Таки минулося без поранених.