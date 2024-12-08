Російські війська вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків", — зазначає Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка , Садове, Придніпровське, Комишани , Білозерка, Томина Балка, Станіслав, Томарине, Осокорівка та місто Херсон.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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