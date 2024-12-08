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Російські війська вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області

Внаслідок обстрілів поранень зазнали семеро цивільних.

Російські війська вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували 10 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обтстрілів постраждали семеро людей.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Станіслав, Томарине, Осокорівка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7  приватних будинків", — зазначає Прокудін. 

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

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