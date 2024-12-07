Жителів Києва попередили про сильний туман

Містянам нагадали основні правила пересування під час негоди.

Сьогодні на вечір у Києві очікується туман, до кінця доби видимість - 200-500 м.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

У КМДА закликали пішоходів бути уважними, за можливості обирати світлий одяг, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.