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У передмісті Херсона ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного

Постраждалого госпіталізували.

У передмісті Херсона ворожий дрон скинув вибухівку на цивільного
Фото: Google Maps

У суботу, 7 грудня, російська армія атакувала з дрона мирного жителя Антонівки Херсонського району.

Про це інформує очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"35-річного чоловіка доправлено з Антонівки до однієї з херсонських лікарень. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення внаслідок атаки ворожого дрона близько 14.00", — ідеться у повідомленні.

Також стало відомо про двох поранених у Херсонському районі. До лікарні доставлено чоловіка 62 років з інфікованою осколковою раною гомілки, що була отримана в результаті обстрілу 1 грудня в мікрорайоні Острів.

Також звернувся до медиків 79-річний чоловік з уламковими пораненнями передпліччя, лівої гомілки, тулуба, які він дістав у результаті скиду ворогом вибухівки з дрона 4 грудня у районі Кіндійки.

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