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Лубінець: Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі

Основним посередником по поверненню українських дітей є Катар.

Лубінець: Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі
Фото: Макс Требухов

Україна змогла повернути 1029 українських дітей з російської території.

Про це в телеефірі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, пише Укрінформ. 

"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", — сказав Лубінець. 

За словами омбудсмана, основним посередником по поверненню українських дітей є Катар. Дмитро Лубінець додає, що основною проблемою є верифікація, оскільки Росія як не надавала інформацію про українських дітей, так і не надає.

"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", — каже Лубінець.

  • Члени Ради безпеки ООН побачили докази того, як Росія підробляє документи щодо викрадених українських дітей, щоби знищити їхню ідентичність. 
  • Відповідні документи продемонструвала на засіданні Радбезу радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.
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