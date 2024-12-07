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Внаслідок обстрілів Нікополя на Дніпропетровщині пошкоджень зазнали підприємства

Нікопольський район опинився під обстрілами з важкої артилерії РФ.

Внаслідок обстрілів Нікополя на Дніпропетровщині пошкоджень зазнали підприємства
обстріли Кривого Рогу
Фото: Сергій Лисак

Російська армія завдала удару по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджені два підприємства у Нікопольському районі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулої доби окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії по Нікопольському району. Ворог влучив по Нікополю і Покровській громаді.

Фото: Сергій Лисак

"Понівечені два промислові підприємства. Люди вціліли", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Фото: Сергій Лисак

Також вночі з-під завалів потрощеної ракетою будівлі у Кривому Розі надзвичайники дістали тіло третього загиблого. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Постраждали 17 людей, серед яких одна дитина. 

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