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Внаслідок обстрілів РФ у Херсонській області постраждали 16 цивільних, серед них дитина

Пошкоджень зазнало зерносховище, житлові будинки та газогін.

Внаслідок обстрілів РФ у Херсонській області постраждали 16 цивільних, серед них дитина

Упродовж доби російська армія завдала ударів по 20 населених пунктах Херсонщини. Унаслідок обстрілів постраждали 16 цивільних.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Комишани, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Зміївка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Томина Балка, Новокаїри, Нововоронцовка, Зорівка, Шляхове, Понятівка, Давидів Брід, Веселе, Мала Олександрівка та місто Херсон.

Також ворог скерував три ракетні удари по Бериславському району.

Унаслідок ударів РФ пошкоджень зазнали житлові квартали. Зокрема, росіяни пошкодили 16  приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, зерносховище, автозаправну станцію та приватні автомобілі. 

Через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

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