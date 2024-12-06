Окупанти дроном атакували швидку в Антонівці, постраждало двоє медиків

Сьогодні, 6 грудня, російські військові здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника. Унаслідок скидання вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги, постраждало двоє медичних працівників.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі та мер Херсона Роман Мрочко.

За даними Мрочка, ушпиталено поранену медичну сестру. 62-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили прокурори.

Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування злочинів, скоєних військовослужбовцями збройних сил РФ.