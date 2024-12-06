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У Києві за участі Зеленського і Сирського відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України

Участь взяли українські захисники.

У Києві за участі Зеленського і Сирського відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України
Фото: скріншот

У Києві за участі президента відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних Сил України. Поблизу монументу Батьківщини підняли найбільший державний прапор.

Участь у заході взяли військовослужбовці, зокрема головнокомандувач Олександр Сирський, а також урядовці. 

Зеленський подякував кожному воїну, який став на захист України і в 2014 році, і після початку повномасштабного вторгнення. Понад тисячу днів воїни захищають долю країну зі зброєю в руках.

"Коли важко, коли дуже гаряче і коли нестерпно холодно і вдень і вночі, а ви тримаєте фронт, тримаєте свободу, тримаєтесь самі і завдяки вам ми тримаємось, тримається Україна", – сказав Зеленський.

Після промови президент вручив нагороди, зокрема ордени "Золота Зірка" Героям України. Серед удостоєних нагородами були захисники, які загинули. 

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