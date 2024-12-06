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Партизани влаштували диверсію на залізниці між Москвою та Курщиною

Через це затримані поставки палива та техніки для російської армії.

Партизани влаштували диверсію на залізниці між Москвою та Курщиною
Диверсія між Курською та Московською областями
Фото: Партизанський рух "АТЕШ"

Партизани кримського руху "АТЕШ" провели диверсію на залізниці між Московською та Курською областями Росії.

Про це йдеться на телеграм-каналі партизанів. 

"Наш агент успішно спалив релейну шафу в районі н.п. Чехов, Московська область на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю", – йдеться у повідомленні. 

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Унаслідок диверсії логістика окупантів порушена: затримано постачання палива та військової техніки, призначених для постачання російських військ на лінії фронту.

"Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам і, користуючись нагодою, вітаємо всіх із Днем Збройних сил України та Днем святого Миколая. Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом", – зазначили партизани. 

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