​У Запорізькій області через російські атаки постраждали 9 населених пунктів

Окупанти завдали 435 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області упродовж доби.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
254 БпЛА різної модифікації атакували Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
9 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
172 артилерійські удари прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці.
Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.