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​У Запорізькій області через російські атаки постраждали 9 населених пунктів

Окупанти завдали по області 435 ударів.

​У Запорізькій області через російські атаки постраждали 9 населених пунктів
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Окупанти завдали 435 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області упродовж доби.  

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

254 БпЛА різної модифікації атакували Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

9 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки. 

172 артилерійські удари прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці. 

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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