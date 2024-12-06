​У Запорізькій області через російські атаки постраждали 9 населених пунктів

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

172 артилерійські удари прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці.

9 обстрілів із РСЗВ завдано по території Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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