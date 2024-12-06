ЗМІ: Салліван пообіцяв Єрмаку "лавину військової допомоги"

Видання The Guardian повідомляє із посиланням на власні джерела у Вашингтоні, що у четвер українська делегація на чолі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася із радником Білого дому з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Посадовець, який чимало критикувався в українському інфопросторі через свою політику "стримування ескалації", пообіцяв до середини січня надати нашій державі сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.

Окрім того, Салліван нагадав про практично фіналізоване рішення щодо надання Україні кредиту на 20 мільярдів доларів під гарантії заморожених російських активів та заявив про пошук "нових шляхів щодо санкцій" проти агресора.