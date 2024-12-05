Головне за четвер, 5 грудня: 170 боєзіткнень, бої на Курахівському та Времівському напрямках

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 грудня відбулося 170 бойових зіткнень.

Більше двох третин – на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 15 боєзіткнень та понад 450 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 грудня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про перегляд умов бронювання медиків.

Як зазначається в Указі №817/2024, контроль за виконанням рішення Ради покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Кабінет міністрів упродовж місяця має врегулювати заборону призначати осіб із медичною освітою на військові посади, не пов’язані з медичною практикою, під час воєнного стану. Виняток – власне бажання медика.

Європейські країни разом з Радою Європи працюють над створенням спеціального трибуналу, який займатиметься розслідуванням злочинів Росії внаслідок вторгнення в Україну.

Про це повідомив президент Ради Європи Ален Берсе під час пресбрифінгу в рамках триденного візиту в Україну, повідомляє кореспондент lb.ua. Берсе наголосив, що у квітні країни Європи спільно з Радою Європи зроблять вагомий крок у питанні створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочинах внаслідок російської агресії.

Він зазначив, що "питання створення трибуналу – це процес переговорів. Створити його можна тільки за підтримки великої кількості держав. Ми – це не лише Рада Європи. Якщо потрібно долучитися до того, щоб розробити рамки, в яких ми могли б працювати, ми це зробимо. Крок уперед буде".

Докладніше – в новині.

Укренерго оприлюднило інформацію про час застосування і обсяг обмежень електропостачання 6 грудня.

Відповідно до розпорядження компанії, відключення для побутових споживачів діятимуть таким чином:

06.00 – 07.00 — одна черга відключень;

07.00 – 20.00 — дві черги;

20.00 – 22.00 — одна черга.

У НЕК нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

У грудні 18-річні українці зможуть отримати у Дії гроші на книги.

"Уряд ухвалив постанову про запуск єКниги в застосунку Дія. 18-річні українці отримають фінансову допомогу в розмірі 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на придбання книг українською мовою – у паперовій, електронній формі чи аудіоформаті", – йдеться у повідомленні Мінцифри. Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річчя з 2024 року.

Програмою можна скористатися як в Україні, так і за кордоном. Купувати книги можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на ресурсах "Дії" та Українського інституту книги.

Оформити заявку та отримати допомогу можна буде онлайн через застосунок Дія. Як саме – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!