Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків.
Про це йдеться в Указі №817/2024 на сайті президента.
Як зазначається у документі, контроль за виконанням рішення Ради покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінет міністрів упродовж місяця має врегулювати заборону призначати осіб із медичною освітою на військові посади, не пов’язані з медичною практикою, протягом воєнного стану. Виняток – власне бажання медика.
Також за цей же термін мають визначити доцільність змін в умовах та механізмі бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних медиків, фахівців з реабілітації та інших представників сфери охорони здоров’я, які працюють у державних і комунальних закладах. Йдеться про зняття обмежень щодо кількості заброньованих працівників незалежно від військово-облікової спеціальності, встановлення обов’язку для адміністрацій погоджувати з центральними органами виконавчої влади критерії, за якими визначатимуть критично важливі підприємства, установи та організації.
Крім цього, Кабмін повинен:
- забезпечити цифровізацію процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов’язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- розглянути необхідність додаткового законодавчого врегулювання реабілітації військових на підставі висновку мультидисциплінарної реабілітаційної команди незалежно від встановлення інвалідності;
- активізувати впровадження медичної інформаційної системи у військово-медичних закладах військових формувань та військових частинах;
- забезпечити обов’язковий електронний облік поранених / травмованих / хворих військовослужбовців сил оборони та електронне ведення медичної документації у військово-медичних закладах військових формувань;
- ужити заходів із впровадження електронних направлень військовослужбовців сил оборони до цивільних медичних закладів для отримання ними медичної та/або реабілітаційної допомоги;
- вжити додаткових заходів кібергігієни в процесі функціонування електронної системи охорони здоров’я та її компонентів, щоб забезпечити захист відповідної інформації, у тому числі персональних даних пацієнтів, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;
- урегулювати у тримісячний строк на нормативно-правовому рівні питання впровадження електронного інформування військових частин в режимі реального часу про термін перебування і заклад, у якому військовослужбовці проходять лікування, через механізм електронних листків непрацездатності;
- ужити у тримісячний строк додаткових заходів для комплексного вирішення питань щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові і компонентів крові, функціонування системи крові.
Кабмін доручив Міністерству освіти і науки внести зміни до освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров’я". Йдеться про збільшення кількості годин на вивчення питань військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.
- Тим часом Мінекономіки відновило надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації.
- З 1 грудня запрацювали нові правила бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Вони передбачають фактичне запровадження економічного бронювання, коли обов’язковою умовою відстрочки від призову є нарахування працівникові зарплати від 20 тисяч на місяць та відсутність боргів зі сплати всіх податків. Про нові правила отримання броні — у матеріалі LB.ua.