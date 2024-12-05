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Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків. 

Про це йдеться в Указі №817/2024 на сайті президента.

Як зазначається у документі, контроль за виконанням рішення Ради покладається  на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Кабінет міністрів упродовж місяця має врегулювати заборону призначати осіб із медичною освітою на військові посади, не пов’язані з медичною практикою, протягом воєнного стану. Виняток – власне бажання медика.

Також за цей же термін мають визначити доцільність змін в умовах та механізмі бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних медиків, фахівців з реабілітації та інших представників сфери охорони здоров’я, які працюють у державних і комунальних закладах. Йдеться про зняття обмежень щодо кількості заброньованих працівників незалежно від військово-облікової спеціальності, встановлення обов’язку для адміністрацій погоджувати з центральними органами виконавчої влади критерії, за якими визначатимуть критично важливі підприємства, установи та організації.

Крім цього, Кабмін повинен:

  • забезпечити цифровізацію процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов’язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  • розглянути необхідність додаткового законодавчого врегулювання реабілітації військових на підставі висновку мультидисциплінарної реабілітаційної команди незалежно від встановлення інвалідності;
  • активізувати впровадження медичної інформаційної системи у військово-медичних закладах військових формувань та військових частинах;
  • забезпечити обов’язковий електронний облік поранених / травмованих / хворих військовослужбовців сил оборони та електронне ведення медичної документації у військово-медичних закладах військових формувань;
  • ужити заходів із впровадження електронних направлень військовослужбовців сил оборони до цивільних медичних закладів для отримання ними медичної та/або реабілітаційної допомоги;
  • вжити додаткових заходів кібергігієни в процесі функціонування електронної системи охорони здоров’я та її компонентів, щоб забезпечити захист відповідної інформації, у тому числі персональних даних пацієнтів, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;
  • урегулювати у тримісячний строк на нормативно-правовому рівні питання впровадження електронного інформування військових частин в режимі реального часу про термін перебування і заклад, у якому військовослужбовці проходять лікування, через механізм електронних листків непрацездатності;
  • ужити у тримісячний строк додаткових заходів для комплексного вирішення питань щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові і компонентів крові, функціонування системи крові.

Кабмін доручив Міністерству освіти і науки внести зміни до освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров’я". Йдеться про збільшення кількості годин на вивчення питань військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.

  • Тим часом Мінекономіки відновило надання статусу підприємствам для бронювання від мобілізації.
  • З 1 грудня запрацювали нові правила бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Вони передбачають фактичне запровадження економічного бронювання, коли обов’язковою умовою відстрочки від призову є нарахування працівникові зарплати від 20 тисяч на місяць та відсутність боргів зі сплати всіх податків. Про нові правила отримання броні — у матеріалі LB.ua.
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