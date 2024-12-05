Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про перегляд умов бронювання медиків.

Про це йдеться в Указі №817/2024 на сайті президента.

Як зазначається у документі, контроль за виконанням рішення Ради покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінет міністрів упродовж місяця має врегулювати заборону призначати осіб із медичною освітою на військові посади, не пов’язані з медичною практикою, протягом воєнного стану. Виняток – власне бажання медика.

Також за цей же термін мають визначити доцільність змін в умовах та механізмі бронювання під час воєнного стану військовозобов’язаних медиків, фахівців з реабілітації та інших представників сфери охорони здоров’я, які працюють у державних і комунальних закладах. Йдеться про зняття обмежень щодо кількості заброньованих працівників незалежно від військово-облікової спеціальності, встановлення обов’язку для адміністрацій погоджувати з центральними органами виконавчої влади критерії, за якими визначатимуть критично важливі підприємства, установи та організації.

Крім цього, Кабмін повинен:

забезпечити цифровізацію процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов’язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

розглянути необхідність додаткового законодавчого врегулювання реабілітації військових на підставі висновку мультидисциплінарної реабілітаційної команди незалежно від встановлення інвалідності;

активізувати впровадження медичної інформаційної системи у військово-медичних закладах військових формувань та військових частинах;

забезпечити обов’язковий електронний облік поранених / травмованих / хворих військовослужбовців сил оборони та електронне ведення медичної документації у військово-медичних закладах військових формувань;

ужити заходів із впровадження електронних направлень військовослужбовців сил оборони до цивільних медичних закладів для отримання ними медичної та/або реабілітаційної допомоги;

вжити додаткових заходів кібергігієни в процесі функціонування електронної системи охорони здоров’я та її компонентів, щоб забезпечити захист відповідної інформації, у тому числі персональних даних пацієнтів, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

урегулювати у тримісячний строк на нормативно-правовому рівні питання впровадження електронного інформування військових частин в режимі реального часу про термін перебування і заклад, у якому військовослужбовці проходять лікування, через механізм електронних листків непрацездатності;

ужити у тримісячний строк додаткових заходів для комплексного вирішення питань щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові і компонентів крові, функціонування системи крові.

Кабмін доручив Міністерству освіти і науки внести зміни до освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров’я". Йдеться про збільшення кількості годин на вивчення питань військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.