Зеленський: ООН і Міжнародний комітет "Червоного Хреста" мало допомогли Україні з поверненням полонених

Крім того, державі досі доводиться боротися за створення спецтрибуналу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть наймасштабніші російські воєнні злочини забуваються у світі на політичних рівнях. На рівнях людей, які мали би бути активними і могли б це виправити.

Про це він сказав у зверненні до учасників міжнародної правозахисної конференції. Така ситуація підважує основи демократичного світу.

Якщо Росії можна так з українцями, це сприйматиметься як дозвіл робити так і з іншими країнами, вважає президент.

Він додав, що коли хтось говорить про заморозку війни, то ніколи не згадує про те, що буде з сотнями тисяч українських дітей, що опинилися на окупованій території. Це дуже цинічне замовчування.

Зеленський підкреслив, що Україні досі доводиться битися за створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів росіян.

"Чи багато ми отримуємо допомоги від організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародного Комітету «Червоного Хреста? Взагалі то ні", – сказав він.

Зеленський додав, що зараз в російському полоні перебувають шість мерів та голів громад. Одного міського голову, мера Дніпрорудного, росіяни в полоні закатували. Також відомо, що в полоні мер Херсона Колихаєв.