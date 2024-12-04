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Зеленський доручив підготувати санкційні рішення щодо Грузії

Президент сказав, що влада Грузії «штовхає країну на очевидну залежність від Росії». 

Зеленський доручив підготувати санкційні рішення щодо Грузії
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Володимир Зеленський доручив підготувати відповідні санкційні рішення щодо Грузії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 грудня.

Президент сказав, що влада Грузії «штовхає країну на очевидну залежність від Росії». 

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«Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії», - зазначив Зеленський.

Він додав, що українська сторона готує юридичну реакцію та працює з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. 

Протести в Грузії

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років. Політсила має більш проросійські погляди, ніж проєвропейські. Вибори супроводжувалися численними повідомленнями про фальсифікації.
  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 
  • Від самого початку мітинги розганяє поліція. Люди збираються переважно вечорами і мітингують до ранку. Поранення внаслідок сутичок з силовиками отримали сотні людей. 
  • За шість ночей антиурядових протестів у Грузії силовики заарештували понад 300 людей. Вранці середи МВС Грузії заявило про затримання 22 людей, а днем раніше повідомляли про загальне число в 293.
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