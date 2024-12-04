Президент сказав, що влада Грузії «штовхає країну на очевидну залежність від Росії».

Володимир Зеленський доручив підготувати відповідні санкційні рішення щодо Грузії.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 4 грудня.

Президент сказав, що влада Грузії «штовхає країну на очевидну залежність від Росії».

«Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії», - зазначив Зеленський.

Він додав, що українська сторона готує юридичну реакцію та працює з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій.

Протести в Грузії