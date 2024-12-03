Порошенко у Council on Foreign Relations: участь КНДР у війні - це про США, не про Україну

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко узяв участь у Council on Foreign Relations і під час виступу заявив, що Північна Корея використовує участь у війні Росії проти України для отримання досвіду бойових дій. Де використає цей досвід КНДР після України – ніхто не знає, тому Захід має зробити все, аби зараз зупинити Путіна і його сателітів. Також Порошенко закликав посилити санкції проти російської економіки настільки, щоб унеможливити Путіну фінансування війни, повідомляє пресслужба «ЄС».

«Які критерії ефективності санкцій? Цей критерій один – обсяг російського експорту. Російський експорт у 2022 чи 2021 році був 200 мільярдів доларів. З надзвичайно високою ціною на енергоресурси, але з рекордом російського експорту. Отже, нам потрібен обсяг російського експорту нижче 200 мільярдів доларів. Щоб скоротити здатність росії фінансувати війну. Тоді путін матиме справді великі проблеми всередині країни. Тому що він не може підтримувати економіку», – говорить депутат.

Він зазначив в, що досі немає санкцій проти російської атомної енергетики, проти російського зрідженого газ, більшості російських банків абощо.

«У цій війні вже беруть участь десятки тисяч північнокорейських -корейських солдатів. І не тому, що в Росії не вистачає своїх солдатів, хоча це теж правда. Але чи знаєте ви, для чого Кім Чен Ин продовжує це робити? Він змінюватиме їх кожні три місяці – для можливості отримати 100 000 корейців з унікальним бойовим досвідом. Я знаю, про що говорю. Солдати з бойовим досвідом абсолютно відрізняються від солдатів без досвіду. Ви не можете ігнорувати це. Це про США, це не про Україну», – наголосив Порошенко.