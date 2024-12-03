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В Раду викликали Умерова щодо скандалів про закупівлю мін

Рішення підтримали 153 парламентарі.

В Раду викликали Умерова щодо скандалів про закупівлю мін
Рустем Умеров (архівне фото)
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада викликала міністра оборони Рустема Умерова

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Рішення підтримали 153 парламентарі.

Железняк зазначив, що голову Міноборони викликали щодо скандалу про оборонні замовлення, зокрема - закупівлі неякісних мін.

Що передувало

26 листопада Міноборони заявило, що 3-й тиждень активно займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. За даними ЗМІ, йдеться про відкликання щонайменше 100 тисяч мін.

Наразі Міноборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Партію поставлених боєприпасів вилучено для подальших досліджень. Натомість будуть поставлені міни імпортного виробництва. 

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження. 

За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. 

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