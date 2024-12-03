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АМУ проти ліквідації комунальних підприємств: криза з опаленням, як у Кривому Розі, може повторитися в інших містах

Асоціація міст і депутати виступають за доопрацювання законопроєкту.

АМУ проти ліквідації комунальних підприємств: криза з опаленням, як у Кривому Розі, може повторитися в інших містах
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Харківської міськради

Асоціація міст України наполягає на необхідності збереження комунальних підприємств в проєкті закону №6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності… у перехідний період». В разі ухвалення законопроєкту без врахування позиції АМУ в багатьох містах може скластися ситуація, як у Кривому Розі, коли місто залишилось без тепла. Про це йдеться у повідомленні на сайті АМУ.

«Про необхідність збереження комунальних підприємств в проєкті Закону України №6013 звернувся на засіданні Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Всупереч позиції АМУ, Комітет підтримав в другому читанні і в цілому законопроєкт. Яскравим прикладом наслідків запропонованих законопроєктом №6013 змін є сьогодні АТ «Криворіжтеплоцентраль», яке зірвало опалювальний сезон в місті й залишило без тепла в грудні понад сто тисяч мешканців Криворізької громади», - йдеться у повідомленні.

В АМУ зазначають, що норми законопроєкту №6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період»  серед іншого передбачають пряму заборону створення комунальних підприємств, що суперечить статтям 142, 143 Конституції України, та передачу майна територіальних громад, закріпленого за комунальними підприємствами, у власність господарських товариств.

Криза з опаленням у Кривому Розі склалася саме через те, що місто втратило контроль над постачальником теплової енергії. Така ситуація може скластися і в інших містах в разі ухвалення законопроєетк №6013, наголошують в АМУ.

«АТ«Криворіжтеплоцентраль», перебуваючи у місті, взагалі не підпорядковується міській владі. По комунальній тепломережі, яка опалює 2510 будинків, працюють усі котельні», – зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Про необхідність доопрацювання законопроєкту №6013 виступили народні депутати України Людмила Буймістер та Вікторія Гриб. 11 членів комітету проголосували за законопроєкт і ліквідацію комунальних підприємств.

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