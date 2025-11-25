У Києві внаслідок атаки обмежили теплопостачання

Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання в Печерському і Голосіївському районах і частині Солом'янського, Святошинського, Дарницького і Дніпровського. Про це повідомили в КМДА.

Це – дані станом на 8:20 ранку. Про зміни інформуватимуть.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", – йдеться в повідомленні.



Сьогодні протягом ночі і вранці росіяни атакували Київ. Станом на зараз відомо про шістьох жертв: чотирьох в Святошинському районі і двох – в Дніпровському. Поранені ще близько 10 людей.