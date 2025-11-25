Київ. Скасована прем’єра
Війна

Зеленський ввів у дію санкції проти російських кораблів, що вивозили продовольство з окупованих портів

У переліку – 56 суден.

Зеленський ввів у дію санкції проти російських кораблів, що вивозили продовольство з окупованих портів
Російський балкер ‘Михаїл Ненашев’, який за даними розслідувачів проекту ‘Схеми’ вивозив зерно з окупованих територій України (г
Фото: vesselfinder.com

Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 56 морських суден. 

Як ідеться на сайті глави держави, ці кораблі у 2022–2025 роках незаконно заходили до тимчасово окупованих Росією українських портів та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед суден — ті, на які завантажували тисячі тонн вкраденої пшениці, насіння соняшнику та інших видів продовольства. Завантаження відбувалося у закритих портах тимчасово окупованих Севастополя та Феодосії, після чого продукцію вивозили за кордон.

В ОПУ додали, що значна частина фігурантів уже перебуває під санкціями Євросоюзу, США та Швейцарії. При цьому 17 суден ходили під прапорами іноземних країн, і Україна планує працювати з відповідними державами для припинення видачі ліцензій таким суднам.

Особи, які проводили ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до бюджету Росії, що, за словами української сторони, сприяло фінансуванню російської воєнної машини.

У Києві заявили, що Україна й надалі посилюватиме тиск на РФ у всіх напрямках та синхронізуватиме рішення з міжнародними партнерами, щоб змусити РФ припинити війну.
