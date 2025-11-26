​Зрадника, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА за завданням ФСБ, засудили до 15 років

До цього він збирав дані про дислокацію українських військ.

Сумський суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту ФСБ, якого Служба безпеки України затримала у січні 2023 року.

За інформацією СБУ, чоловік намагався працевлаштуватися до Управління оборонної роботи Сумської ОВА, щоб вести там підривну діяльність.

Контррозвідка заздалегідь отримала інформацію про спробу проникнення й затримала його біля адміністративної будівлі ОВА. За даними слідства, йдеться про жителя області, який погодився працювати на російську спецслужбу за гроші.

ФСБ випробовувала його на збиранні даних про дислокацію українських військ, переміщення Сил оборони, а також на зборі персональних «досьє» на правоохоронців та їхні родини — для подальшого вербування та інформаційних диверсій. Згодом агент отримав завдання пройти на первинну посаду в оборонному управлінні ОВА.

Під час обшуку в нього знайшли російський паспорт і телефони, через які він контактував із кураторами. Суд визнав його винним у державній зраді.